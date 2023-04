EN DIRECT - Ligue 1 : le FC Nantes veut se relancer contre Reims, à trois jours de la demi-finale

"Toute la semaine, j'ai bassiné mes joueurs en leur disant que Reims, c'est très important", souffle Antoine Kombouaré. Alors que les Canaris sont à trois jours d' une nouvelle demi-finale de Coupe de France , le technicien nantais a prévenu ses cadres. "Il faut gagner contre Reims pour prendre des points dans l’optique du maintien qui est loin d’être acquis", rappelle le Kanak, alors que son équipe, privée de Quentin Merlin, Charles Traoré et Jaouen Hadjam ce dimanche après-midi, n'a plus goûté à la victoire en championnat depuis cinq rencontres.

"À nous de nous dire que si on fait un gros match contre eux, ça peut nous aider pour mercredi, espère Andy Delort, toujours à la recherche de son premier but en Ligue 1 sous ses nouvelles couleurs. On connaît les résultats de Reims, on ne peut pas passer au travers. Et puis on a envie de rendre ce que le public nous donne." Près de 25.000 spectateurs qui vont encore donner de la voix à la Beaujoire pour pousser le FC Nantes vers son premier succès à domicile en Ligue 1 depuis près de deux mois .

Le FC Nantes n'a que six points d'avance sur la zone rouge

