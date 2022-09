EN DIRECT - Ligue 1 : le FC Nantes veut surfer sur la Coupe d'Europe pour enchaîner à Lorient

Cela ressemble au traquenard parfait. Trois jours après la folie qui s'est emparée de la Beaujoire, à l'issue d'un succès acquis en toute fin de rencontre face à l'Olympiakos, le FC Nantes retrouve le quotidien de la Ligue 1, ce dimanche à Lorient, étonnant cinquième. En mal de confiance hors de leurs bases avec une seule victoire acquise en déplacement depuis le début de l'année, les protégés d'Antoine Kombouaré vont s'attaquer à une formation lorientaise qui réalise le meilleur début de saison de son histoire. "J’espère que ça ne sera pas un piège, souffle Jean-Charles Castelletto. On sort d’une belle victoire mais il ne va pas falloir être euphoriques. La Ligue 1, c’est différent. Il y a un gros enjeu. Il faut qu’on sache pourquoi on est là. L’année dernière, quand on voit le match, ça s’est joué au mental." Ca tombe bien, c'est un des gros points forts des Canaris.

Privés de Samuel Moutoussamy, blessé, mais pas de Ludovic Blas et Mostafa Mohamed, incertains jusqu'au dernier moment, les Jaunes veulent enclencher une dynamique pour lancer définitivement leur saison. "Ca doit être une force pour nous d’enchaîner ces deux compétitions, assure Antoine Kombouaré. Je ne veux pas entendre ces discours portant sur la fatigue, la difficulté, la récupération, les soins. On doit être prêt. Cela doit nous donner de l’énergie, de la force et le mental pour aller chercher une victoire à Lorient." Et ainsi poursuivre cette série d'invincibilité face aux Merlus qui dure depuis 11 rencontres.

Le FC Nantes n'a perdu aucun de ses cinq derniers déplacements à Lorient