EN DIRECT - Ligue 1 : le FC Nantes veut y croire face au rouleau compresseur parisien

Le défi s'annonce immense pour le FC Nantes, ce samedi soir. S'ils se sont montrés intéressants lors de leurs deux dernières sorties, face à Toulouse puis Strasbourg, les Canaris vont néanmoins devoir en faire beaucoup plus s'ils veulent contrecarrer les plans du Paris Saint-Germain, outrageant leader de ce début de saison avec 4 succès en 5 rencontres et 21 buts inscrits. "La peur de prendre une valise fait que les joueurs sont tous très concentrés, assure Antoine Kombouaré. Mais on ne va pas à la Beaujoire en victimes. La première chose, c’est d’y croire. Tout le monde pense qu’on a match perdu donc on part du principe qu’on a 0 point. On perdra donc 0 point. Il faut l’aborder comme un match de coupe."

On va jouer avec le cœur, notre envie. Le public sera notre magie à nous.

Privés de Moses Simon, Quentin Merlin et Moussa Sissoko, toujours à l'infirmerie, mais avec le renfort d'Ignatius Ganago, les Jaunes espèrent prendre leur revanche sur un PSG qui les avait surclassés, fin juillet lors du Trophée des Champions (0-4). "On a envie de montrer un autre visage, poursuit le technicien qui a vaincu le club de la capitale à 2 reprises sur les 3 matches disputés depuis qu'il s'est assis sur le banc de l'octuple champion de France. On est allé là-bas en touristes !" Une manière de piquer ses joueurs. "Il faut se sortir les tripes pour faire un grand match, continue Evann Guessand. On va jouer avec le cœur, notre envie. Le public sera notre magie à nous." Près de 35.000 supporters qui ne rêvent que d'une chose : revivre l'exploit de la bande à Blas, la saison passée.

