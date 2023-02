EN DIRECT - Ligue 1 : le gros défi du FC Nantes face à l'OM dans une Beaujoire bondée

L'extrême solidité défensive des Canaris va être mise à rude épreuve. Seule équipe en Europe avec Newcastle à ne pas avoir encore pris de but depuis la reprise post-mondial, le FC Nantes va devoir surmonter les absences de Nicolas Pallois, Quentin Merlin et Jean-Charles Castelletto, ce mercredi soir, s'il veut enchaîner un septième match sans défaite en Ligue 1. "Je m’attends à un match compliqué, prévient d'ailleurs Ludovic Blas. Ils ont des latéraux qui montent énormément. Devant, ils sont rapides et dépensent beaucoup d’énergie. C’est une très bonne équipe, l’une des meilleures du championnat. Il va falloir être très costaud pour aller chercher un résultat."

Et montrer autre chose en attaque, un secteur régulièrement pointé du doigt cette saison. "Je veux voir mes joueurs apporter un peu plus de danger que face à Clermont , espère Antoine Kombouaré. Il faut trouver un équilibre entre continuer à aimer défendre, ce qu’on fait bien, et appuyer un peu plus devant pour pouvoir poser des problèmes à l’adversaire aussi." Sur ce point, l'arrivée d'Andy Delort, présent dans le groupe ce mercredi soir, ne pourra faire que du bien à une formation qui a réalisé quatre matchs sans marquer sur ses sept dernières sorties depuis la reprise.

Le FC Nantes n'a pris aucun but sur ses six derniers matches de Ligue 1

