EN DIRECT - Ligue 1 : le maintien pour le FC Nantes passe par un quatrième succès de rang, à Dijon

L'opération maintien du FC Nantes passe par un déplacement chez le relégué dijonnais, ce dimanche. Après Strasbourg, Brest et Bordeaux, les Canaris ont l'occasion de signer un troisième succès d'affilée à l'extérieur pour la première fois depuis septembre 2017 et de valider leur billet pour l'élite.

Dans son discours d'avant-match, il ne sera certainement pas nécessaire à Antoine Kombouaré de rappeler l'enjeu de ce pénultième match de la saison. "Une descente, ça reste sur les CV, lâche Dennis Appiah. Pour nous, c'est un match de survie et tout va dépendre de nous." L'ex-pensionnaire du Stade Malherbe ne pouvait pas mieux résumer les tenants et les aboutissants de cet ultime déplacement. Face à un Dijon déjà officiellement relégué, les Canaris ont l'occasion ce dimanche soir d'enchaîner un quatrième succès de rang et ainsi prendre une option quasi définitive sur le maintien en Ligue 1.

"Ça serait de la connerie d’aller là-bas en pensant que c’est gagné", martèle le technicien kanak, une manière d'éviter à ses hommes de sous-estimer une équipe qui n'a certes gagné qu'un match en 2021 mais qui a l'occasion de bien terminer dans son stade avant de retrouver l'échelon inférieur. Au complet, les Jaune et Vert ont de leur côté l'opportunité de finir la saison en trombe en signant un troisième succès de rang hors de ses bases pour la première fois depuis près de quatre ans. Une manière d'éviter de trembler jusqu'au bout.

L'ultime déplacement des Canaris à vivre en intégralité sur France Bleu Loire Océan

L'avant-dernière rencontre du FC Nantes, en terre dijonnaise, est à suivre en intégralité sur les antennes de France Bleu Loire Océan, dès 20h30 ce dimanche, avec Florian Cazzola au stade Gaston Gérard, Clément Lebas et leur équipe. Sans oublier les auditeurs qui peuvent appeler le 02.40.73.6000 pour commenter, réagir et analyser ce match à tout moment.

Un travail à finir pour enfin valider son maintien