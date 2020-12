EN DIRECT - Ligue 1 : le réveil du FC Nantes dans le derby des Pays de la Loire contre Angers ?

Dans un climat qui s'annonce électrique avec la manifestation des supporters, quelques heures avant le derby, le FC Nantes va tenter de stopper l'hémorragie, ce dimanche après-midi face à Angers SCO. "Il faut que des joueurs avec plus de caractères, demande l'intérimaire sur le banc des Jaunes, Patrick Collot. Il faut avoir la volonté collective de réagir. et ne pas baisser la tête ou avoir des doutes."

Face à des Angevins solides depuis le début de la saison, les Canaris pourront compter sur le retour de suspension de l'international algérien Mehdi Abeid. Et ce ne sera pas de trop pour mettre fin à cette série de six matchs sans victoire, la plus longue depuis 2018. "On est dans une période très très compliquée mais il ne faut pas baisser la tête et toujours croire en nous", lance Abdoulaye Touré. Tout en ajoutant son souhait de repartir avec "au moins un point". Ça serait toujours ça de pris avant un déplacement hautement périlleux à Lyon pour le dernier match de l'année.

Le FC Nantes reste sur trois défaites face à Angers