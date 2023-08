EN DIRECT - Ligue 1 : le TFC veut faire un coup à Strasbourg

Carles Martinez Novell et les Toulousains ont bien entamé leur saison de Ligue 1.

Après avoir gagné à Nantes et accroché le PSG au Stadium, les Toulousains ont rendez-vous en Alsace ce dimanche. Face à un club aux ambitions nouvelles et devenu "petit frère" de Chelsea, les Violets veulent confirmer leur bon début de saison. Begraoui et Schmidt sont titulaires côté TFC.

ⓘ Publicité

Le match en direct

loading