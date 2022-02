EN DIRECT - Ligue 1 : Lorient - Montpellier à vivre sur France Bleu Hérault

La Paillade se déplace au Moustoir, ce dimanche après-midi, à l'occasion de la 25ème journée de Ligue 1. Les footballeurs pailladins avaient battu les lorientais, à l'aller, et tenteront de décrocher un second succès en 2022.

La Paillade, onzième du championnat et qui n'a gagné qu'une fois en Ligue 1 sur la phase retour, reste sur deux revers et se déplace à Lorient (15h), formation qui flirte avec la zone rouge, mais qui semble avoir redressé la barre depuis deux journées, après quatre mois et demi sans gagner. Les hommes d'Olivier Dall'Oglio n'ont jamais perdu trois fois de suite et ont toujours relevé brillamment la tête après deux défaites. Une statistique à confirmer, ce dimanche au Moustoir.

Lorient - Montpellier en direct sur FB Hérault (14h30-17h)

