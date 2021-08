EN DIRECT - Ligue 1 : Metz, le rendez-vous le plus abordable du début de saison du FC Nantes

"Je pense qu’on a bien commencé le championnat", n'hésite pas à lâcher Nicolas Pallois avant d'accueillir le FC Metz, ce dimanche après-midi à la Beaujoire. Malmenés de bout en bout, les Canaris ont malgré tout réussi à arracher un point en Principauté, le week-end dernier. "On a surtout bien défendu ensemble, analyse le défenseur central de 33 ans. Maintenant, il va falloir jouer un peu plus parce qu'on n’est pas très décisifs dans la surface adverse." Et contre un Metz déjà très affûté et offensif, l'addition pourrait être corsée si les Jaunes se contentent de subir.

Avant d'affronter les Grenats, Antoine Kombouaré a donc demandé à ses hommes "de la disponibilité, l’envie de ressortir de derrière et de, techniquement, réussir les contrôles et les passes" pour ne pas gâcher la première en public des Jaune et Vert à la Beaujoire, qui devrait se faire devant moins de 15.000 personnes. "C’est un match très, très, très important", martèle le Kanak, conscient qu'en cas de contre-performance, la situation de son équipe pourrait déjà devenir délicate, Rennes, Lyon et Nice étant les prochains rendez-vous des Canaris.

Une victoire pour bonifier le nul inespéré à Monaco ?