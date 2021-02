EN DIRECT - Ligue 1 : mission impossible pour le FC Nantes contre sa bête noire, Lille ?

​"Monaco, Lille, Paris, Lyon, c’est bien de prendre des points si on peut, mais ce n’est pas là où on joue notre championnat", assure l'entraîneur du FC Nantes. C'est donc à se demander dans quel championnat jouent les Canaris, qui restent sur 14 rencontres sans succès et qui ne sont pas non plus capables de l'emporter face à Dijon, Metz ou Strasbourg. ​Pourtant, l'urgence se fait sentir pour ces Jaunes qui abordent pour la deuxième fois de suite une rencontre dans la peau d'un barragiste. Et les coéquipiers de Randal Kolo Muani seraient bien inspirés de réaliser un exploit, ce dimanche après-midi dans leur antre, face à des Dogues qu'ils n'ont plus battus depuis 2004 à la Beaujoire.

"Ça va être un match difficile, mais maintenant on doit jouer tous nos matches comme des finales, lance l'ancien Lillois Sébastien Corchia. Il faut les faire défendre, les forcer à faire des erreurs, être conquérants. On a le devoir de sauver le FC Nantes." Et par la même occasion de redonner un brin de fierté aux supporters, privés de stade depuis le début de la saison et dont les relations avec la direction ne cessent de se détériorer. En témoigne cet énième communiqué publié par la Brigade Loire, juste avant la rencontre, pour protester contre la volonté des Jaune et Vert de diffuser une bande son qui reprendrait les chants de supporters. "Nous nous opposons fermement à ce spectacle pathétique et en avons informé le FC Nantes à de multiples reprises ces derniers mois, indique le groupe d'ultras. Fidèle à son habitude de mépriser les tribunes nantaises et ceux qui les peuplent, le club a donc décidé unilatéralement de reprendre à son compte nos voix, nos chants et nos émotions, pour les recycler en une bouillie infâme à laquelle nous ne saurions être associés."Si seulement ça pouvait au moins faire gagner les Canaris ...

Le match en intégralité sur France Bleu Loire Océan

FC Nantes - Lille OSC : une rencontre à suivre en intégralité sur les antennes de France Bleu Loire Océan, dès 16h30 ce dimanche, avec Florian Cazzola au stade de la Beaujoire, Clément Lebas et leur bande de consultants pour commenter, analyser et décrypter le match des Canaris avec vous au 02.40.73.6000.

Le FC Nantes n'a gagné qu'un seul de ses 23 derniers matchs face aux Dogues