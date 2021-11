EN DIRECT - Ligue 1 : Montpellier - Lyon sur France Bleu Hérault

Respectivement neuvième et dixième, Montpellier et Lyon s'affrontent à la Mosson, ce dimanche (17h) à l'occasion de la quinzième journée de Ligue 1. Un match à vivre sur France Bleu Héraut, Bertrand Queneutte et Benjamin psaume aux commentaires.