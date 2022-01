EN DIRECT - Ligue 1 : Montpellier - Monaco à vivre sur France Bleu Hérault

Le MHSC reçoit l'AS Monaco, ce dimanche (17h), à l'occasion de la 22ème journée de Ligue 1. La Paillade veut repartir au plus vite sur une série positive, après deux matchs sans succès. Match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Hérault.

Elye Wahi et Mihailo Ristic sont deux des hommes en forme, cette saison

Quatre jour après la douche froide à la Mosson, la Paillade (9) accueille cette fois l'AS Monaco (6), à l'occasion de la 22ème journée de Ligue 1, avec l'ambition de retrouver la victoire, même si le MHSC sera privé de son capitaine Téji Savanier, qui purgera le premier de ses trois matchs de suspension.

En cas de succès, le Montpellier Hérault s'emparera à coup sûr de la sixième place, et repassera devant son adversaire du jour, mais aussi devant Lens et Lille, tous les deux battus ce weekend. Une contre-performance pourrait au contraire permettre à Nantes de se rapprocher.

Montpellier n'a plus enchainé trois matchs sans victoire depuis début octobre, et n'a jamais aligné trois défaites de rang depuis l'arrivée d'Olivier Dall'Oglio. Une telle série remonte à janvier 2021, il y a un an (Monaco, Paris, Lens).

Compo probable : Omlin - Souquet, Cozza, Sakho, Ristic - Ferri, Chotard - Sambia, Mollet, Mavididi - Wahi

Direct Radio : B.Queneutte et B.Psaume

16h30 : avant-match

17h : coup d'envoi et intégral

19h : réactions en zone mixte

Le match

Le classement

Les rencontres de la J22