EN DIRECT - Ligue 1 : Reims - Montpellier à vivre sur France Bleu Hérault

Le MHSC (12) se rend à Reims (11), ce samedi (21h), à l'occasion de la 38ème et dernière journée de Ligue 1. Les deux équipes ne craignent plus rien et n'espèrent pas grand chose, si ce n'est finir sur une bonne note, ou rentrer dans le top 10 pour les rémois. Match à vivre en direct sur FBH.

Elye Wahi compte déjà 17 réalisations et espère aggraver son total contre Reims © Maxppp - Giacomo Italiano La douzième place, voilà à quoi le MHSC doit s'accrocher et voilà la position qu'il devra consolider, ce samedi, sur la pelouse de séduisants rémois, lors de la dernière journée de Ligue 1. Le coach, Michel Der Zakarian, a insisté sur ce point auprès de son groupe, conscient que ses joueurs ont cependant relâché la pression après avoir cravaché pour décrocher le maintien, au cours d'une saison épuisante, tant physiquement que nerveusement.