EN DIRECT - Ligue 1 : Saint-Etienne - Montpellier à vivre sur France Bleu Hérault

Le MHSC, ambitieux, se rend à Saint-Etienne, lanterne rouge (17h), à l'occasion de la 23ème journée de Ligue 1. Match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Hérault.

Privé de Stephy Mavididi (genou) mais aussi de Téji Savanier et de Junio Sambia (suspendus), sans compter les absences de Maxime Estève, Ambroise Oyongo et Pedro Mendes, le MHSC (6) de Olivier Dall'Oglio se rend à Saint-Etienne, ce samedi, avec l'ambition d'enchainer un second succès en Ligue 1, après celui magnifique arraché face à Monaco.

En face, une équipe dernière du championnat, mais qui s'est renforcée lors du dernier mercato, avec sept arrivées enregistrées dans le Forez, et qui compte bien sauver sa peau.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Direct radio - B.Queneutte sur FB Hérault (16h30-19h30)

Le match : ASSE / MHSC

Classement

Les autres matchs