EN DIRECT – Ligue 1 : suivez Amiens - Montpellier sur France Bleu Hérault

Montpellier - France

Avec 27 points et une neuvième place, le MHSC (9e) a conclu la phase aller avec des regrets, mais avec beaucoup d'ambition et une certitude : l'équipe a les armes et les capacités pour mieux faire, d'ici le mois de juin, et notamment à l'extérieur. En effet, le seul gros bémol depuis le mois d'août réside dans cette incapacité à gagner hors de la Mosson. En cours, une série de 10 matchs à l'extérieur sans victoire en Ligue 1 (5 nuls et 5 défaites) et un dernier succès qui, en la matière, remonte au 10 mai dernier, sur la pelouse de Saint-Etienne (2018-2019).

Les hommes de Michel Der Zakarian vont donc tenter d'enrayer la spirale négative en s'imposant sur la pelouse d'Amiens (18e, 17 points), ce samedi (20h), à l'occasion de la 20ème journée du championnat.

Match en direct avec les commentaires de Bertrand Queneutte

