EN DIRECT – Ligue 1 : suivez Angers-Montpellier sur France Bleu Hérault

La lutte fait rage, en Ligue 1, entre plusieurs formations engagées dans la course à la cinquième place. Pour l'heure, Montpellier joue surtout des coudes avec Lens, Marseille et Rennes. Et pour entretenir l'espoir, les hommes de Michel Der Zakarian doivent enchaîner un neuvième match de suite sans défaite en Ligue 1, avec si possible une victoire à la clef, sur la pelouse d'Angers, ce dimanche, lors de la 31ème journée de Ligue 1.

Vainqueurs de Bordeaux avant la trêve (3-1), les héraultais réalisent la sixième meilleure série du championnat version 2020/2021, et n'ont plus perdu depuis dix matchs, si l'on compte les qualifications en coupe de France.

