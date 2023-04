EN DIRECT - Ligue 1 : suivez Angers - PSG en intégralité sur France Bleu Paris

Choc des extrêmes entre le PSG et Angers ! un match qui oppose le leader et la lanterne rouge de L1, 58 points séparent les deux équipes. Paris doit s'imposer pour garder son avance sur Marseille et le SCO ne doit pas perdre pour ne pas être officiellement relégué en L2.

Cette rencontre est à suivre en intégralité sur France Bleu Paris avec les commentaires de Bruno Salomon, Miguel Derennes et Eric Rabesandratana.

