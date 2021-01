EN DIRECT – Ligue 1 : suivez Angers - PSG en intégralité sur France Bleu Paris

Cela fait tout juste 13 jours que Pochettino est à la tête du PSG et l'entraîneur va déjà diriger son quatrième match. Une rencontre délicate face à Angers qui pointe à la 7e place du championnat et qui a battu quelques gros cette saison (Rennes, Lille et Marseille). Cette rencontre où Mbappé pourrait être remplaçant est à suivre en intégralité sur France Bleu Paris. Avant match dès 20h30 avec Miguel Derennes, Bruno Salomon et Eric Rabesandratana.

Revivre le match aller, 6-1 pour le PSG face à Angers