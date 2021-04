EN DIRECT - Ligue 1 : Suivez Angers-Rennes avec France Bleu Armorique

Le Stade Rennais se déplace à Angers pour la 33e journée de Ligue 1, ce samedi 17 avril (12h45). Une rencontre à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Armorique.

Le Stade Rennais a une revanche à prendre face à Angers. Faire oublier la très frustrante élimination en Coupe de France le 11 février dernier, en 32e de finale. Ce samedi 17 avril Rennes est de retour au stade Raymond-Kopa, à un horaire inhabituel (12h45), en favoris.

Les Rouge et Noir sont septième au classement, et doivent l'emporter pour rester au contact de la cinquième place du RC Lens. Ils feront face à une équipe angevine avec une longue liste d'absents, et notamment Angelo Fulgini, bourreau de Rennes lors des deux autres confrontations cette saison.

La rencontre Angers-Rennes est à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Armorique avec les commentaires de François Rauzy et Evan Lebastard.

Le direct radio

Le match action par action