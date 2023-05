EN DIRECT - Ligue 1 : suivez Auxerre - PSG en intégralité sur France Bleu Paris

Un dernier effort pour Kylian Mbappé et ses partenaires afin d'obtenir le titre de Champion de France

Il ne reste plus qu'une victoire à décrocher pour le PSG ! Une petite victoire sur les trois derniers matchs de la saison et le Paris-Saint-Germain sera sacré Champion de France pour la 11e fois de son histoire. Le club parisien se déplace sur ses deux prochains matchs. Première rencontre hors de ses bases, ce dimanche soir face à l'AJ.Auxerre qui avant cette 36e journée est 16e et premier non-relégable.

ⓘ Publicité

Cette rencontre est à vivre dès 20h30 avec Miguel Derennes et la bande PSG. Coup d'envoi 20h45.

loading

loading