EN DIRECT – Ligue 1 : suivez Bordeaux-Brest sur France Bleu Gironde

Les Girondins de Bordeaux doivent confirmer leur bonne série. Ils reçoivent le Stade Brestois au Matmut Atlantique, ce dimanche à 15h pour le compte de la 13e journée de Ligue 1. Les Bordelais sont 13e et affrontent des Bretons offensifs qui sont sur une bonne dynamique. Pour preuve, cette formation est la troisième meilleure attaque de Ligue 1 et elle reste sur trois succès consécutifs dans cette compétition. Mais les Bordelais sont loin d'avoir abdiqués avant le coup d'envoi. Ils ont pris quatre points sur six possibles lors de deux déplacements très compliqués face à Rennes et au PSG.