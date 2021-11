EN DIRECT - Ligue 1 : suivez Bordeaux-Brest sur France Bleu Gironde

Si le nul (3-3) ramené de Metz a permis à Bordeaux de gagner deux places au classement, sa situation comptable reste très fragile. Pour l'améliorer, il faut en finir avec la politique des nuls, 7 en 14 matches dont 3 à domicile. Une politique des petits pas qui illustre l'incapacité de l'équipe à faire basculer les matches en sa faveur y compris quand elle semble maîtriser les débats comme dimanche dernier en Moselle.

Cette recette, le Stade Brestois semble l'avoir trouvée. Sans aucune victoire au terme de la 11ème journée, les Finistériens viennent de remporter leur trois dernières rencontres, la dernière de manière autoritaire (4-0) face à Lens. Mais les Girondins n'ont pas le choix d'autant que les prochains visiteurs du Matmut Atlantique d'ici la fin de la phase aller s'appellent Lyon et Lille. Bordeaux-Brest, match à vivre en intégralité sur France Bleu Gironde et francebleu.fr à partir de 14h30 avec Yvan Plantey et Yon Ecenarro.