EN DIRECT – Ligue 1 : suivez Bordeaux-Lille sur France Bleu Gironde

Les Girondins de Bordeaux reçoivent le LOSC ce dimanche pour le compte de la 23e journée de Ligue 1. Les Bordelais restent sur une défaite face à Lyon et s'apprêtent à défier le l'actuel leader du championnat. Match à vivre en direct sur France Bleu Gironde !

Après leur défaite dans le Rhône 2-1 face à un Olympique Lyonnais plus réaliste, les Girondins de Bordeaux ont tout intérêt à remettre le pied à l'étrier ce mercredi soir face à Lille, pour le compte de la 23e journée de Ligue 1. Les Nordistes du LOSC sont leader de Ligue 1 et avaient battu les Bordelais lors de la première partie du championnat grâce au même ingrédient que les Lyonnais ce week-end : l'efficacité. Pour autant, Bordeaux reste sur une bonne série en 2021 ; les hommes de Jean-Louis Gasset ont gagné trois de leur cinq matchs cette année. La recrue de ce mercato hivernal, Jean-Michaël Seri, ne jouera pas car il est en quarantaine. Au coup d'envoi, les Marine et Blanc sont 10e à deux points de la sixième place.