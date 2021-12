EN DIRECT - Ligue 1 : suivez Bordeaux-Lille sur France Bleu Gironde

Après quelques remous dus à des cas de Covid dans l'effectif bordelais, le match a donc bien lieu entre Bordeaux et Lille. Après avoir arraché une victoire dans l'Aube face à Troyes, les Girondins de Bordeaux seraient bien inspirés de terminer cette phase aller en confirmant leur forme ascendante. Les joueurs au scapulaire reçoivent le champion 2020-2021 de Ligue 1 ce mercredi à 21h dans un stade qui devrait être plus rempli que d'habitude. Et pour cause, le club tente de le garnir en vendant ses places au tarif unique de neuf euros, comme c'était le cas pour le match des 140 ans face à Nantes.

Match à vivre en direct avec Yvan Plantey, Yon Ecenarro et François Grenet dès 20h30.

Les groupes

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le direct