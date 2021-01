EN DIRECT - Ligue 1 : suivez Bordeaux-Lorient sur France Bleu Gironde

Après un match terne et sans grande inspiration du côté de Metz en milieu de semaine, les Girondins de Bordeaux reçoivent le FC Lorient au Matmut Atlantique, ce samedi soir à 21h pour le compte de la 19e journée. Les Marine et Blanc pointent à la 12e place du championnat et vont devoir faire sans leur meneur de jeu, Hatem Ben Arfa, encore pour quelques matchs. Ils affrontent des Bretons qui pointent à la 19e place de la Ligue 1 et qui n'ont gagné qu'une seule de leurs 10 dernières rencontres. Match à vivre dès 20h30 en direct sur France Bleu Gironde !