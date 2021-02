EN DIRECT - Ligue 1 : suivez Bordeaux-Marseille sur France Bleu Gironde

Les Marine et Blanc vont-ils réussir à conserver leur invincibilité à domicile face à l'Olympique de Marseille ? Les Bordelais accueillent les Marseillais au Matmut Atlantique ce dimanche à 21h pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Cela fait désormais plus de 43 ans - 1er octobre 1977 - que Bordeaux n'a plus été battu par les Phocéens sur sa pelouse (Lescure puis Matmut Atlantique). Les deux clubs arrivent dans des états de forme aussi délicats : Bordeaux reste sur quatre défaites de rang alors que Marseille n'a gagné qu'un match sur les neuf derniers. L'OM a récemment mis à pied son entraîneur et vu ses supporters investir son camp d'entraînement.