EN DIRECT - Ligue 1 : suivez Bordeaux-Marseille sur France Bleu Gironde

Les Girondins de Bordeaux reçoivent l'Olympique de Marseille ce vendredi soir, à 21h, pour le compte de la 20è journée de Ligue 1. Les Marine et Blanc ont tenté jusqu'au dernier moment de faire annuler le match à cause de plusieurs cas de Covid dans son effectif. En vain, la LFP l'a maintenu.

Ce classique du championnat a finalement lieu, dans une ambiance bien morose, entre les Girondins de Bordeaux et l'Olympique de Marseille ce vendredi soir (21h) en ouverture de la 20è journée de Ligue 1. La rencontre se joue à huis clos et surtout les Marine et Blanc sont privés de six joueurs positifs et indisponibles en raison du Covid. C'est donc dans un contexte particulier que l'Olympique de Marseille va peut-être vaincre le signe indien car les Phocéens n'ont plus gagné face à Bordeaux, en championnat, depuis le 1er octobre 1977 (44 ans.)