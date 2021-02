EN DIRECT - Ligue 1 : suivez Bordeaux-Metz sur France Bleu Gironde

Les Girondins de Bordeaux sont au pied du mur et reçoivent le FC Metz ce samedi à 13h au Matmut Atlantique pour le compte de la 27e journée de Ligue 1. Bordeaux reste sur cinq défaites en six rencontres. Match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Gironde !