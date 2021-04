EN DIRECT - Ligue 1 : suivez Bordeaux-Monaco sur France Bleu Gironde

Assurer le maintien, voilà désormais l'unique objectif des Girondins de Bordeaux, cette saison. Pour cela les Marine et Blanc doivent faire un résultat ce dimanche à 17h05 face à Monaco, à domicile. À l'aller, les Bordelais avaient coulé sur le Rocher (4-0) en prenant trois buts en autant de minutes. Monaco est la meilleure équipe sur l'année civile 2021 avec 12 victoires et une seule défaite en 15 matchs. Les Monégasques jouent plus que jamais le titre alors que les Marine et Blanc regardent la zone rouge s'approcher dangereusement.