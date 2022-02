EN DIRECT - Ligue 1 : suivez Bordeaux-Monaco sur France Bleu Gironde

Les Girondins de Bordeaux reçoivent l'AS Monaco ce dimanche à 17h05 pour le compte de la 25è journée de Ligue 1. Bordeaux est bon dernier et vient de changer d'entraîneur : David Guion sera sur le banc des Marine et Blanc pour la première fois.

Un baptême du feu sur le banc des Girondins de Bordeaux pour David Guion ce dimanche face à Monaco. Le nouvel entraîneur des Marine et Blanc officie pour la première fois et aura pour objectif de sortir le club de la zone rouge. Bordeaux est dernier de Ligue 1 au coup d'envoi de cette 25è journée de Ligue 1. "Il reste sept matchs à jouer au Matmut Atlantique. Je demande à mes joueurs d’avoir de l’orgueil, du caractère et il faut montrer un autre visage à domicile devant nos supporters", a expliqué David Guion en conférence de presse ce vendredi.

Match à vivre à partir de 16h30 avec Yvan Plantey, Yon Ecenarro et notre consultant François Grenet sur France Bleu Gironde.