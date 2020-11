EN DIRECT – Ligue 1 : suivez Bordeaux - Montpellier sur France Bleu Hérault

Vainqueur de Saint-Etienne, le weekend dernier, le MHSC se déplace à Bordeaux, ce samedi (17h), à l'occasion de la dixième journée de Ligue 1. Un match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Hérault.

Après avoir renoué avec la victoire et signé un premier succès à l'extérieur, à Geoffreoy-Guichard, le MHSC s'attaque à un nouveau défi : battre Bordeaux, sur sa pelouse, alors que les girondins sont invaincus à domicile et qu'ils sont la seule formation à n'avoir encaisser aucun but en cinq matchs, dans leur enceinte.

Les hommes de Michel Der Zakarian, neuvièmes au classement, vont tout de même au MatMut Atlantique avec des ambitions, malgré des absents. Celle, notamment, de décrocher un second succès de rang à l'extérieur, ce qui ne leur est plus arrivé depuis mai 2019.

Composition possible pour le MHSC : Bertaud - Sambia, Pedro Mendes, Congré, Ristic - Ferri - Mollet, Savanier - Mavididi, Delort, Laborde

Le direct avec Bertrand Queneutte sur France Bleu Hérault

