EN DIRECT - Ligue 1 : suivez Bordeaux-Reims sur France Bleu Gironde

Après avoir logiquement battu le RC Strasbourg 2-0 ce week-end, les Girondins de Bordeaux reçoivent le Stade de Reims pour le compte de la 17e journée de Ligue 1. Au coup d'envoi, les hommes de Jean-Louis Gasset pointent à la douzième place à cinq unités d'une sixième place potentiellement qualificative pour les barrages de l’Europa Conference League. S'ils veulent espérer distancer les mal classés du championnat et s'arroger le droit de rêver à l'Europe, les Girondins de Bordeaux doivent battre Reims. De la même manière, ils mettraient fin à une série invraisemblable : les Bordelais n'ont plus enchaîné deux victoires d'affilée depuis janvier 2019, soit plus de 700 jours.