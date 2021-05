EN DIRECT - Ligue 1 : suivez Bordeaux - Rennes avec France Bleu Armorique

Le Stade Rennais a l'opportunité de s'installer à la cinquième place du classement de Ligue 1. Les Rouge et Noir sont en déplacement à Bordeaux pour la 35e journée ce dimanche 2 mai (13h) et pourraient faire la bonne opération en cas de victoire.

Face à un club en grande difficulté et après les mauvais résultats de Marseille et Lens, Rennes a l'avantage d'être sur une très bonne série. Suivez la rencontre FC Girondins de Bordeaux - Stade Rennais en direct et en intégralité sur France Bleu Armorique avec François Rauzy et Evan Lebastard.

Le direct radio

Le match action par action