EN DIRECT - Ligue 1 : suivez Bordeaux-Rennes sur France Bleu Gironde

Une victoire devant ses supporters permettrait de confirmer la bonne dynamique des Girondins Bordeaux depuis quelques jours. Les hommes de Vladimir Petkovic accueillent Rennes ce dimanche à 13h au Matmut Atlantique. Après leur première victoire dans le Forez (2-1) et le match nul arraché à Montpellier (3-3), les Marine et Blanc courent toujours après une première victoire à domicile. Une victoire permettrait de se rendre, dimanche prochain, sur le Rocher pour affronter l'AS Monaco avec plus de sérénité.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix