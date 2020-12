EN DIRECT - Ligue 1 : suivez Bordeaux-St-Étienne sur France Bleu Gironde

(Illustration). Les Girondins de Bordeaux reçoivent des Stéphanois qui ne se sont plus imposés en Ligue 1 sur les 11 derniers matchs.

Les Girondins de Bordeaux doivent se ressaisir ce mercredi soir à 21h lors de la réception de l'AS Saint-Étienne au Matmut Atlantique. Après la défaite face à Lille 2-1, ce week-end, les Bordelais n'auront pas d'excuse lors des matchs qui les attendent en ce mois de décembre car ils n'affrontent que des clubs moins bien classés qu'eux (Strasbourg et Reims par la suite). Les Stéphanois n'ont plus gagné depuis 11 rencontres en Ligue 1 et pointent à la 15e place du classement de Ligue 1.