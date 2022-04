EN DIRECT - Ligue 1 : suivez Bordeaux-St Etienne sur France Bleu Gironde

Les Girondins et l'ASSE, monuments du foot français en péril, s'affrontent ce mercredi (19h) dans un match capital pour le maintien. Une rencontre de la 33ème journée à vivre en intégralité sur France Bleu Gironde.

Rendez-vous crucial pour Jean Onana et ses coéquipiers.

Malheur au vaincu ! A six journées de la fin du championnat, Bordeaux et St Etienne sont en fâcheuse posture. Avec 30 points, les Verts sont 17èmes, juste au dessus de la ligne de flottaison. Les Bordelais, 19èmes à quatre longueurs, sont encore plus mal en point.

Saint-Etienne, qui s'est donné un peu d'air le weekend dernier en battant Brest (2-1), arrive au Matmut Atlantique avec la possibilité de "breaker", peut-être définitivement, son adversaire du jour.

Bordeaux, lui, n'a pas le choix. Humilié à Lyon (6-1), il doit absolument s'imposer pour rester dans la course. Plus de 30 000 spectateurs sont attendus pour cette rencontre qui ressemble déjà à une "finale" pour le maintien.

Bordeaux-St Etienne, c'est à vivre en intégralité sur France Bleu Gironde et francebleu.fr avec Dorian Bercheny, Yon Ecenaro et notre consultant François Grenet. Dès 18h, Dominique Bourdot animera une émission spéciale en direct du Matmut Atlantique.