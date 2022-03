EN DIRECT - Ligue 1 : suivez Bordeaux-Troyes sur France Bleu Gironde

L'électrochoc espéré a eu lieu avec l'arrivée de David Guion sur le banc des Girondins de Bordeaux. Une solidité retrouvée, pas de défaite mais pas de victoire non plus. Il s'agit désormais de concrétiser ce renouveau avec une victoire à l'occasion de la réception de l'ESTAC, ce dimanche à 15h pour la 27è journée de Ligue 1. Un match à six points qui pourrait relancer les Marine et Blanc, actuellement derniers de Ligue 1. "Je veux qu'on emballe le match", assure David Guion qui sent bien que ce match peut et doit être un tournant dans cette fin de saison où quatre à cinq équipes vont se battre pour leur survie.

Match à vivre sur France Bleu Gironde en direct à partir de 14h30, avec Yon Ecenarro, Yvan Plantey, François Grenet et Jean Rinaud.