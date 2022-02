EN DIRECT - Ligue 1 : suivez Clermont-Bordeaux sur France Bleu Gironde

Les Girondins de Bordeaux entament leur course contre-la-montre pour se sauver en Ligue 1. Les Marine et Blanc se déplacent sur la pelouse du Clermont Foot 63, ce dimanche à 15h, et vont affronter l'un des promus pour essayer d'enrayer leur spirale négative. Au classement, Bordeaux est toujours dernier mais les prétendants au maintien dans l'Élite se tiennent tous dans un mouchoir de poche. Les Girondins seront toujours privés de Benoît Costil et Alberth Elis pour cette rencontre.

