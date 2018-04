Le FC Metz se déplace ce dimanche 17h à Strasbourg pour le compte de la 31è journée de Ligue 1. Toujours bloqué à sa 20è place, le club à la croix de Lorraine doit impérativement s'imposer pour rester dans la course au maintien. Suivez la rencontre en direct sur France Bleu et francebleu.fr

Strasbourg, France

C'est l'heure du derby pour le FC Metz ! Après la trève internationale, les Grenats retrouvent le chemin des terrains à la Meinau, à Strasbourg. Face à un autre mal classé, les Messins doivent en profiter pour renouer avec la victoire. Les protégés de Frédéric Hantz n'ont plus gagné depuis le 27 janvier dernier et restent cantonnés à la 20è et dernière place. Le match va en tout cas se jouer dans une folle ambiance : la Meinau est à guichets fermés et 600 supporters grenats ont obtenu le droit de faire le déplacement.

Suivez la rencontre en direct avec les commentaires de Thomas Jeangeorge et Cédric Lang-Roth :

Les deux clubs viennent de dévoiler leur composition. A noter côté messin le retour d'Emmanuel Rivière en pointe, il était remplaçant lors de la réception de Nantes.

H-1 : les supporters strasbourgeois annoncent déjà la couleur.

