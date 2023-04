EN DIRECT - LIGUE 1 : Suivez en direct le match Montpellier/Toulouse sur France Bleu Occitanie

Retour à la réalité après la nuit magique à Annecy pour les Violets. Toulouse joue à Montpellier ce dimanche pour le compte de la 30e journée de Ligue 1. Un match à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Occitanie.

Et quoi de mieux qu'un derby occitan pour se remettre dans le bain. Et la tâche s'annonce ardue pour les Toulousains, 13e au classement, Montpellier n'a pas perdu depuis sept matchs. Les Héraultais sont en pleine forme avec 17 points pris sur 21 possible lors des sept dernières journées.

Alors que nos Violets, eux, restent sur cinq défaites lors des six dernières journées. Et il reste au moins une victoire à aller chercher pour s'assurer le maintien.

