EN DIRECT - Ligue 1 : Suivez en direct le premier match des Girondins de Bordeaux contre Clermont

Les Girondins de Bordeaux auraient très bien pu jouer face à l'US Lège Cap Ferret pour démarrer cette saison 2021-2022. Grâce à Gérard Lopez et sa reprise du club, les Marine et Blanc sont toujours en Ligue 1 et vont affronter le promu Clermont Foot 63, ce dimanche à 15h au Matmut Atlantique. Les joueurs de Vladimir Petkovic n'ont perdu aucun de leurs matchs de préparation mais ils n'ont découvert leur coach qu'en début de semaine, et inversement. Cela en dit long sur le chantier qui attend l'ancien sélectionneur de la Suisse, d'autant que de nouveaux joueurs devraient arriver prochainement. Pour autant, il affiche une tactique des plus simples : "Il faut gagner pour mettre en place un cercle vertueux qui amène d'autres victoires." Laurent Koscielny a d'ailleurs demandé aux supporters et observateurs un peu d'indulgence si la mayonnaise ne prend pas immédiatement.