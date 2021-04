EN DIRECT - Ligue 1 : suivez FC Nantes - OGC Nice sur France Bleu Loire Océan

Le FC Nantes n'a plus gagné à la Beaujoire depuis le 18 octobre 2020. Une éternité pour les hommes d'Antoine Kombouaré. Coincé à la 19e place de la Ligue 1, les Jaune et Vert doivent prendre les trois points ce dimanche 4 avril face à l'OGC Nice pour espérer passer devant Nîmes et Lorient. "On a envie de réparer, de corriger ce que l’on ne fait pas bien et surtout à domicile. On a besoin de se réapproprier la Beaujoire, on a envie de se sentir chez nous", racontait l'entraîneur Antoine Kombouaré en conférence de presse.

Les Aiglons, 11es, sont dans une bonne dynamique : ils restent sur quatre matchs sans défaite en championnat dont trois victoires. L'homme clé du onze d'Adrian Ursea, c'est l'attaquant Amine Gouiri. Le joueur formé à l'Olympique Lyonnais a inscrit douze buts et délivré six passes décisives.

L'avant-match, la rencontre à vivre sur France Bleu Loire Océan