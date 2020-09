EN DIRECT – Ligue 1 : suivez Girondins de Bordeaux-OL sur France Bleu Gironde

La courte trêve internationale terminée, la Ligue 1 est de retour pour sa troisième journée. Et comme lors de la première, ce sont les Girondins de Bordeaux qui font l'ouverture avec la réception de Lyon ce vendredi. Avec 4 points en deux matchs, le début de saison des Bordelais leur permet d'occuper la deuxième place du classement. Mais l'OL, bien que diminué, est une équipe d'un autre calibre que Nantes et Angers. Pour le coach girondin Jean-Louis Gasset, battre Lyon serait même "un exploit." Suivez la rencontre en direct et en intégralité, coup d'envoi 21h.