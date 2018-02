Guingamp, France

Un nouveau match compliqué s'annonce ce samedi soir pour le FC Metz. Il est attendu sur la pelouse du 10eme de la Ligue 1, l'En Avant Guingamp. Les Grenats, eux, sont toujours campés à leur 20eme place et comptent au coup d'envoi 9 points de retard sur le premier non relégable.

Après une défaite la semaine dernière à Troyes qui les a assommés, les Messins doivent se remettre en ordre de marche pour continuer de croire au maintien. Mais ce sera compliqué, car Guingamp n'a plus marqué et n'a plus gagné sur son terrain de Roudourou depuis 3 rencontres.

Suivez la rencontre en direct dès 19h30 sur France Bleu Lorraine et francebleu.fr, via le player ci-dessous :

Le direct de la rencontre

Les compositions des deux équipes :

#EAGFCM 📋Et voici la composition Guingampaise pour affronter le @FCMetz (20h) ! 🔴⚫ pic.twitter.com/3elXGTfEnw — En Avant de Guingamp (@EAGuingamp) February 24, 2018

