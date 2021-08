EN DIRECT - Ligue 1 : suivez l'entame de saison du FC Nantes à Monaco

Le FC Nantes souhaite oublier ses démons de la saison passée et tenter de se rassurer d'entrée en allant engranger un point au moins ce vendredi soir (21h), pour l'ouverture de la 1e journée de Ligue 1 contre l'AS Monaco. A suivre en direct sur France Bleu Loire Océan dès 20h00.

Un gros morceau pour les Canaris

C'est (déjà) un adversaire de taille qui se présente sur la route des Nantais. Le FC Nantes, 18e de Ligue 1 la saison passée, qui a dû batailler en barrages contre Toulouse pour se sauver et préserver sa place dans l'élite, affronte des Monégasques qui ont terminé sur la plus petite marche du podium de Ligue 1 dans l'exercice 2020-2021. Au stade Louis II de Monaco, les Jaune et Vert auront donc une lourde tâche pour tenter d'évacuer, d'entrée, la difficile saison passée.

Le match se jouera sans Kalifa Coulibaly, blessé, ni Pedro Chirivella, qui doit encore purger un match de suspension. La saison du FC Nantes débutera également sans la recrue de cette inter-saison, l'ancien Niçois Wylan Cyprien, qui s'est manifestement blessé à l'entraînement, ce jeudi. En revanche, le capitaine et gardien du FC Nantes Alban Lafont sera de la partie, tout comme Randal Kolo Muani et Moses Simon.

