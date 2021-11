EN DIRECT - Ligue 1 : suivez la rencontre Bordeaux-PSG sur France Bleu Gironde

C'est le match le plus attendu de la saison par les supporters des Marine et Blanc. Les Girondins Bordeaux reçoivent le Paris Saint-Germain ce samedi à 21h au Matmut Atlantique. Le PSG et les 41 000 spectateurs seront privés de l'argentin Lionel Messi, blessé. Au classement, les Parisiens dominent outrageusement le championnat avec 10 victoires en 12 journées de Ligue 1. De leur côté, les Girondins de Bordeaux poursuivent leur lente reconstruction et se sont enlevé un peu de pression en arrachant leur première victoire à domicile la semaine dernière face à Reims (3-2).