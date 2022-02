EN DIRECT - Ligue 1 : suivez la rencontre Reims-Bordeaux sur France Bleu Gironde

Bordeaux doit confirmer son renouveau avec une victoire à Reims, ce dimanche à 15h. Les Marine et Blanc se sont donné de l'air après avoir battu Strasbourg (4-3). Les quatre recrues (Guilavogui, Ignatenko, Marcelo et Ahmedhodžić) sont dans le groupe et vont permettre à Vladimir Petkovic de disposer de plus de choix dans son effectif, mais aussi de faire jouer la concurrence. Le technicien bosnien est plus que jamais sous les feux de la rampe avec ces arrivants censés renforcer le groupe. "J'ai l'impression d'être une star comme à Hollywood !", ironise Vladimir Petkovic. Si l'ancien sélectionneur de la Nati ne veut pas que la lumière s'éteigne prématurément, il serait bien inspiré de gagner en Champagne-Ardenne.

