EN DIRECT - Ligue 1 : suivez le choc entre Marseille et Bordeaux sur France Bleu Gironde

Une victoire à Marseille et Vladimir Petković, le coach des Girondins de Bordeaux, pourrait faire coup double. D'abord, cela permettrait d'oublier la défaite de ses hommes face à Clermont (2-0) au Matmut Atlantique et ensuite il rentrerait beaucoup plus rapidement dans le coeur des supporters bordelais. Ces derniers attendent une victoire au Vélodrome depuis plus de 13 ans car la dernière remonte à mai 2008 (buts de Wendel et Ducasse). Et en prime, l'ivresse de la victoire lui permettrait d'oublier qu'il vieillit d'un an, en ce 15 août. La tâche s'annonce rude contre l'OM de Jorge Sampaoli, invaincu au Vélodrome depuis que le coach argentin entraîne les Phocéens.

