EN DIRECT - Ligue 1 : suivez le choc Metz-PSG

Metz, France

C'est dans un stade Saint-Symphorien annoncé à guichets fermés que le Paris Saint Germain se déplace ce vendredi soir. Le FC Metz, champion de Ligue 2 en titre, s'apprête à accueillir son homologue de Ligue 1, en ouverture de la 4è journée. Metz reste sur une cinglante défaite 3-0 à Angers et occupe la 10è place du classement. Paris, pour sa part, est loin d'avoir fini son mercato, la question d'un possible départ de Neymar reste plus que jamais d'actualité, et se retrouve privé de son attaque phare. La MCN (Mbappé, Cavani, Neymar) ne sera pas à Metz pour cette rencontre.

Suivez la rencontre avec le live France Bleu Lorraine