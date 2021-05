EN DIRECT - Ligue 1 : suivez le déplacement des Verts à Montpellier sur France Bleu Saint-Etienne Loire

Après sa décevante défaite face à Brest (1-2) lors de la dernière journée, l'ASSE se déplace dans l'Hérault ce dimanche. 14e avec 39 points, les Stéphanois n'ont toujours pas assuré mathématiquement leur maintien.

Cela pourrait être le cas si les Verts s'imposent à Montpellier et si Nîmes et Nantes s'inclinent ce dimanche. De son côté Montpellier a probablement dit adieu à la course à l'Europe en s'inclinant à Nice et devra composer avec les absences de Téji Savanier, Jordan Ferri, Vitorino Hilton et Pedro Mendes.

Montpellier - ASSE une rencontre à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Saint-Etienne Loire

16h30 : avant match

17h05 : l'intégral

19h : les conférences de presse en direct

